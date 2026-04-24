İstanbul Kağıthane’de film sahnelerini aratmayan bir olay yaşandı. 21 Nisan günü saat 14.40 sıralarında Hamidiye Mahallesi’nde yaşanan olayda, aracına binmek üzere olan 20 yaşındaki Elifnur A., maskeli ve bıçaklı bir kişinin hedefi oldu. 16 yaşındaki Y.A., aracın kapısını açarak içeri girdi ve elindeki bıçakla genç kadını tehdit ederek gasp girişiminde bulundu. Korku dolu anlar yaşayan Elifnur A. karşısında paniğe kapılan saldırgan, kısa süre sonra olay yerinden kaçmaya çalıştı.

ŞÜPHELİYİ KOVALAMAYA BAŞLADI

Tam bu sırada olay yerine gelen Elifnur A.’nın eski sevgilisi 20 yaşındaki Alperen M., kaçan şüpheliyi kovalamaya başladı. İlk bakışta tesadüfi gibi görünen bu müdahalenin perde arkası ise polis çalışmasıyla ortaya çıktı.

‘PLANLI GASP GİRİŞİMİ’

Sadabad Polis Merkezi Amirliği’ne bağlı ekiplerin yürüttüğü soruşturma sonucunda, gasp girişiminin aslında planlı olduğu belirlendi. Yapılan incelemelerde, olayı organize eden kişinin Alperen M. olduğu, bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren kişinin ise Y.A. olduğu tespit edildi.

VATANDAŞLAR DA KOVALADI

Öte yandan yaşananlar çevredeki güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin araca girerek bıçakla tehditte bulunduğu ve ardından panik halinde kaçtığı anlar yer aldı. Çevredeki vatandaşların da şüphelinin peşinden koştuğu görüldü.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Polis ekiplerince gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Alperen M.’nin ifadesinde, olayı eski sevgilisiyle barışmak amacıyla planladığını söylediği öğrenildi. Mahkemeye çıkarılan Alperen M. ve Y.A., “gasp” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.