İngiltere'de Cheshire Polisi’nin “şimdiye kadar karşılaştıkları en rahatsız edici vakalardan biri” olarak nitelendirdiği olayda, 36 yaşındaki Asad Hussain’in, ilişkisi sona erdikten kısa süre sonra Temmuz 2024’te eski partnerinin adına sahte bir Tinder profili oluşturduğu belirtildi.

18 ERKEK KADININ EVİNE GİTTİ

Soruşturmaya göre Hussain, bu sahte hesap üzerinden erkeklere, kadından geliyormuş gibi görünen mesajlar gönderdi. Mesajlarda kadının “sert muamele görmek istediği” ve “hayır demesinin aslında istek anlamına geldiği” gibi ifadeler yer aldı. Bu yönlendirmelerin ardından 18 erkek kadının evine gitti.

KAPIYI ZORLADILAR, CAMI KIRDILAR

Olaylar sırasında bazı kişilerin kapıyı zorladığı, bir kişinin cam paneli kırdığı ve sahte mesajları göstererek eve girmeye çalıştığı, başka bir kişinin ise evde kimse yokken içeri girdiği ancak kısa süre sonra ayrıldığı aktarıldı. O sırada evde kadının ergenlik çağındaki kızının bulunduğu da belirtildi.

BARIŞMA İSTEĞİ REDDEDİLİNCE

Mahkemede, Hussain’in ayrıca ilişkileri boyunca giderek daha kontrolcü bir tutum sergilediği, kadının telefonunu kontrol etmeye çalıştığı ve sosyal çevresiyle iletişimini sorguladığı ifade edildi. Ayrılığın ardından da barışma girişimlerinin reddedilmesi üzerine taciz eylemlerinin başladığı öne sürüldü.

MAĞDURUN EVİNE YAKIN BÖLGELERDEYDİ

Polis zanlının, sahte kimlikler, farklı telefonlar ve araç kayıtları üzerinden izini gizlemeye çalıştığını, ancak teknik takip ve deliller sayesinde olayın aydınlatıldığını bildirdi. Yetkililer, hesapların aktif olduğu zamanlarda şüphelinin mağdurun evine yakın bölgelerde bulunduğunu tespit ettiklerini de açıkladı.

CEZA HAZİRAN AYINDA AÇIKLANACAK

Hussain, suçlamaları kabul etmezken, Chester Kraliyet Mahkemesi’nde görülen dokuz günlük yargılama sonucunda taciz suçundan suçlu bulundu. Sanık hakkındaki cezanın haziran ayında açıklanacağı bildirildi.