Esenyurt'ta bir dairede kundaklama girişimi yaşandı. Ayrıldığı kız arkadaşının ailesinin yaşadığı evi hedef alan şüpheli, önce camları kırarak evin içine girmeye çalıştı. Daha önce de benzer bir girişimde bulunan şüpheli, bu kez evin içine benzin dökerek ateşe verme girişiminde bulundu.

BU DEFA BABASI DA EVDEYDİ

Şüphelinin tehdit ve saldırıları nedeniyle memleketlerine taşınma kararı alan aile, kırılan camları yaptırmak ve evi boşaltmak üzere tekrar eve geldi. Gece saatlerinde evdeki koltukta uyuyan baba, dışarıdan gelen sesler üzerine uyandı. Şüphelinin daire kapısına ve duvara benzin döktüğünü fark eden baba, "Ne yapıyorsun?" diyerek tepki gösterdi. Babanın uyarısına aldırış etmeyen şüpheli, çakmağı yakarak binayı ateşe verdikten sonra hızla kaçtı.

GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli, kısa süre içinde yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.