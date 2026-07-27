Oyuncu Biran Damla Yılmaz, özel hayatıyla ilgili yaşadığı gelişmelerin ardından yeni bir karar aldı. İş insanı Abdurrahman Aydın ile ayrılığı sonrası zor günler geçirdiği öne sürülen Yılmaz'ın, güvenlik endişesi nedeniyle koruma tuttuğu iddia edildi.

KUM SAATİ PAYLAŞIMI SONRASI GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ ARTIRDI

Sabah'tan Gökhan Gökduman'ın haberine göre; İddiaya göre eski sevgilisinin sözlü şiddetine maruz kalan oyuncu, yaşadığı sürecin ardından güvenlik önlemlerini artırdı. Yılmaz'ın, dışarı çıkarken kendini güvende hissetmediği ve bu nedenle yakın koruma tuttuğu öne sürüldü.

Abdurrahman Aydın'ın kum saati paylaşması sonrası Biran Damla Yılmaz güvenlik önlemlerini sıkı tuttu.

Abdurrahman Aydın daha önce yaptığı açıklamalarda, eski sevgilisi Biran Damla Yılmaz'ın kendisini Alman vatandaşı olmak için kullandığını iddia etmişti. Aydın'ın ortaya attığı bazı iddiaların ardından ikili arasında hukuki sürece taşınan gelişmeler yaşandığı belirtilmişti.

SEVGİLİSİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Oyuncu Biran Damla Yılmaz hakkında, eski sevgilisi Abdurrahman Aydın tarafından "resmî belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştu.

Aydın, şikâyet dilekçesinde Yılmaz'ın Almanya'da oturum izni alabilmek amacıyla sahte belge düzenlediğini, bu nedenle kendisinin de polis soruşturmasıyla karşı karşıya kaldığını iddia etmişti.

Dilekçede, Biran Damla Yılmaz hakkında "resmî belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" iddiaları yer aldı. Aydın, Yılmaz'ın ilişkilerini Almanya'da oturum izni ve çeşitli menfaatler elde etmek amacıyla kullandığını öne sürmüştü.

SUSKUNLUĞUNU BOZMUŞTU, OLAYLARI TEK TEK ANLATMIŞTI

Biran Damla Yılmaz, ayrıldığı 2 yıllık nişanlısı Abdurrahman Aydın’ın suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı. Aydın, kendisini terk eden Yılmaz’ın Almanya’da estetik yaptırdığı ve borcunu ödemediği için kırmızı bültenle arandığını öne sürdü. Konuyla ilgili cevap hakkını Birsen Altuntaş’a bozan ünlü oyuncu hakkında ortaya atılan iddialara tek tek yanıt verdi.

Yılmaz şu sözleri söylemişti:

''Almanya’ya tedavi olmak için gittim. 13 yaşından beri sağlık sorunlarım var. Hiçbir zaman açıklamak istemedim. Sektörden de bu konuda “oyuncu sağlıklı görünmeli” şeklinde baskı gördüğüm için özellikle rahatsızlığımı gizlemeye dikkat ettim. Böbrek üstü bezi yetmezliğim vardı. Bunun tedavisini görüyordum. O dönem sevgilim olan kişi “Gel Almanya’ya gidelim, belki başka bir tedavi olursun” dedi. Ben de elini elime verip Almanya’ya gittim. Uzun süre Almanya’da hastanede yattım, bazı günler yürüyemedim. Ağırlaştım. Çoğu projeyi bu yüzden kabul edemedim. Sonrasında sağlığım düzeldi. Ameliyata hazır hale geldim. Ben estetik değil, rahmimden ameliyat oldum. Bir gün anne olabileyim diye ameliyat oldum. Estetik operasyon diye ortaya attığı şey, benim kadınlığımla ilgili… Benden geri istediği rakam da o ameliyatın parası deği. Bu zamana kadar bitmiş ilişkim hakkında hiç konuşmadım. Çünkü saygım vardı, özelim dedim. Küçük yaşlardan beri dayanılmaz ağrılarla, bir sürü sağlık sorunu yaşayarak bu günlere geldim. Şimdi birilerine dert olduğum için beni karalamaya çalışıyorlar Bu hiç adil değil.''