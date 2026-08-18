“Futbolda yasadışı bahis ve şike” soruşturması kapsamında yerine kayyum atanan eski Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, eski sevgilisi Müge Ç. ile mahkemelik oldu.

Dosyada yer alan bilgilere göre, bir otomotiv şirketinde üst düzey yönetici olarak görev yapan Müge Ç. ile Özkaya’nın geçmiş yıllarda bir süre duygusal ilişki yaşadığı ve çiftin 2025’te ayrıldığı belirtildi.

İddiaya göre Özkaya, ayrılığın ardından Müge Ç.’nin hayatına yeniden girmek için ısrarcı davranışlarda bulundu. Özkaya’nın tahliye edilmesinin ardından da bu tutumunu sürdürdüğü, telefonundan engellenmesine rağmen Müge Ç. ile iletişim kurmaya çalıştığı öne sürüldü.

"EVLENMEYE ZORLUYOR" İDDİASI

Müge Ç., Murat Özkaya’nın kendisini evlenmeye zorladığını ve korkutucu davranışlarda bulunduğunu öne sürerek İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurdu.

Mahkeme, başvuruyu değerlendirerek Özkaya’nın 3 ay süreyle eski sevgilisi Müge Ç.’den uzak durmasına karar verdi.

Özkaya ise karara itiraz ederek hakkındaki iddiaları reddetti.

İddiaların soyut olduğunu ve itibarının zedelenmeye çalışıldığını savunan Özkaya’nın itirazı mahkeme tarafından reddedildi.

Böylece Müge Ç.’nin başvurusu üzerine Özkaya hakkında verilen 3 aylık uzaklaştırma kararı devam etti.