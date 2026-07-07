Genç oyuncu Biran Damla Yılmaz'ın eski sevgilisi Abdurrahman Aydın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Aydın, şikâyet dilekçesinde Yılmaz'ın Almanya'da oturum izni alabilmek amacıyla sahte belge düzenlediğini, bu nedenle kendisinin de polis soruşturmasıyla karşı karşıya kaldığını iddia etti.

Dilekçede, Biran Damla Yılmaz hakkında "resmî belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" iddiaları yer aldı. Aydın, Yılmaz'ın ilişkilerini Almanya'da oturum izni ve çeşitli menfaatler elde etmek amacıyla kullandığını öne sürdü.

Şikâyet dilekçesinde ayrıca, Almanya'da yürütülen bir soruşturma kapsamında Abdurrahman Aydın'ın Hamburg Kriminal Polisi tarafından ifadeye çağrıldığı da belirtildi.

Belgeler için kriminal inceleme talebi

Sabah'ta yer alan haber göre Dilekçedeki en dikkat çekici iddia ise Biran Damla Yılmaz'a ait olduğu öne sürülen pasaport ve diploma belgelerinde farklı doğum tarihlerinin bulunduğu yönünde oldu.

Şikâyetçi taraf, bu durumun resmî belgede sahtecilik şüphesi doğurduğunu savunarak söz konusu belgelerin kriminal incelemeye gönderilmesini talep etti.

Abdurrahman Aydın, savcılıktan iddiaların araştırılmasını, ilgili kurumlardan gerekli kayıtların istenmesini ve ihtiyaç görülmesi halinde şüpheli hakkında koruma tedbirlerinin uygulanmasını istedi.