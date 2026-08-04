Kağıthane'de 16 yaşındaki E.A.U., erkek arkadaşı 18 yaşındaki Serkan E. ile yürüdüğü sırada yanlarına motosikletle eski erkek arkadaşı 18 yaşındaki Buğra E. geldi. Buğra E., motosikletini yürüyen ikilinin üzerine doğru sürdü.
BIÇAĞINI ÇIKARIRKEN KENDİNİ YARALADI
Motosikletini sürerken kaldırıma çarparak yere düşen Buğra E., ayağa kalkarak Serkan E.'yi sol bacağından bıçakladı. Olay sırasında bıçağı çekerken Buğra E. kendi elini de kesti. Olay yerine gelen Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği polisleri durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı Serkan E., Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne; Buğra E. ise Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İki yaralının da hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI
Hastanedeki tedavisi tamamlanan şüpheli Buğra E., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri biten şüpheli, adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkeme tarafından şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.