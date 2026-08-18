Bir ilişki sona erdiğinde geçmişi geride bırakmak herkes için kolay olmayabiliyor. Bazı burçlar, eski ilişkileriyle bağlarını diğerlerine göre daha uzun süre koruyabiliyor. Araştırma sonuçları, özellikle bir burcun eski sevgilisini hayatından tamamen çıkarmakta zorlandığını gösteriyor.

ESKİ SEVGİLİSİNİ UNUTMAKTA ZORLANIYOR

Araştırma sonuçlarına göre Boğa burçları, ilişki sona erse bile eski sevgilileriyle iletişimi sürdürmeye diğer burçlardan daha yatkın. Boğalara yöneltilen soruların sonuçları da bu eğilimi dikkat çekici şekilde ortaya koyuyor.

Boğaların yüzde 75'i, ilişki bitse dahi "Eski sevgilimle iletişimi koparmam" diyerek geçmişte hayatında önemli bir yere sahip olan kişiyle bağını tamamen kesmek istemediğini belirtiyor.

GEÇMİŞE OLAN BAĞLARI KOLAY KOPMUYOR

Sadakatleri ve ilişkilerde uzun vadeli bağ kurmalarıyla öne çıkan Boğalar, ayrılık sonrasında da geçmiş ilişkilerini tamamen geride bırakmakta zorlanabiliyor. Bu nedenle eski sevgiliyle arkadaş kalmak ya da zaman zaman iletişim kurmaya devam etmek onlar için daha olağan bir durum haline gelebiliyor.

İLK MESAJI ATMAYA DA ÇEKİNMİYORLAR

Boğaların dikkat çeken özelliği yalnızca eski ilişkilerinde görülmüyor. Hoşlandıkları kişiye karşı ilk adımı atma konusunda da diğer burçlara kıyasla daha cesur davranabiliyorlar.

Araştırmaya katılan Boğaların yüzde 60'ı, "Beğendiysem ilk mesajı ben atarım" diyerek ilgisini belli etmekten çekinmediğini ifade ediyor.