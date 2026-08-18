Olay, dün gece saat 04.30 sıralarında Battalgazi Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, İ. A. adlı şüpheli, bir süre önce kendisinden ayrılan kız arkadaşının ailesinin yaşadığı binayı hedef aldı. Şüpheli, farklı tarihlerde gece saatlerinde adrese gelerek dairenin camlarını dört kez taşlayarak kırdı ve binayı iki kez kundaklama girişiminde bulundu.

"NE YAPIYORSON?" DİYEREK TEPKİ GÖSTERDİ

Şüphelinin tehdit ve saldırıları nedeniyle aile, memleketlerine taşınma kararı almıştı. Kırılan camları yaptırmak ve evi boşaltmak üzere aile tekrar eve geldi. Gece saatlerinde evdeki koltukta uyuyan baba, dışarıdan gelen sesler üzerine uyandı. Baba, şüphelinin daire kapısına ve duvara benzin döktüğünü fark etti ve "Ne yapıyorsun?" diyerek tepki gösterdi.

Babasının uyarısına aldırış etmeyen şüpheli, çakmağı yakarak binayı ateşe verdi ve hızla kaçtı. Duvarların ve girişin bir anda alevler içinde kaldığı yangına ilk müdahaleyi mahalle sakinleri yaptı.

İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı ve söndürüldü. Hemen harekete geçen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.