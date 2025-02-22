Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde A.A, Atatürk Mahallesi Hürriyet 1 Sokak'taki bir apartmanda yaşayan eski kız arkadaşı S.T'nin evine gitti.
Dairenin kapısının açılmaması üzerine A.A, pompalı tüfekle ateş etti. Bu sırada kapının arkasında bulunan S.T'nin annesi P.T, isabet eden saçmalarla yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Omzundan yaralanan P.T, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla A.A, yanında bulunan tüfek ve bıçakla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.