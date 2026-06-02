Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski futbolcu Ümit Karan'ın tahliye edildiği bildirildi.

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan eski futbolcu Ümit Karan hakkında, zincirleme şekilde "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12,5 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

KARAN'I ESKİ SEVGİLİSİNİN İFADESİ YAKMIŞTI

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, Karan'ın eski sevgilisi Ş.N.Ö.'nün tanık olarak ifadesine yer verilmişti. Ş.N.Ö. ifadesinde şunları kaydetmişti:

"Ümit Karan isimli kişiyi tanırım. Kendisiyle 7 ay önce görüştük, yaklaşık 3 kez uyuşturucu madde kullandık. Ümit Karan'a asla uyuşturucu madde getirmedim. Ümit Karan kendisi uyuşturucu madde getirip bana ikram etti. Söz konusu kişiyle birden fazla görüşmüşlüğüm olmuştur. Bu kişi birlikteliğimiz sırasında içimliğinden arta kalan uyuşturucu maddeyi bana verdi, ben de ilişkimiz sırasında kokain maddesini kullandım."

İDDİALARI REDDETMİŞTİ

Karan da ifadesinde, uyuşturucu madde kullanmadığını ve kimseye de vermediğini savunarak, "Geçmişte yurt dışında ne olduğunu bilmediğim bir şey kullandım. Herhangi bir şekilde hiçbir kıza uyuşturucu madde vermedim. Ş.N.Ö. isimli kişiyi tanırım, kendisiyle ilişkim olmuştur ancak kendisine kokain verme gibi bir durum asla olmamıştır. Bu şahısla ilişkimde sıklıkla kavga etmemizden dolayı böyle bir şey söylemişse kabul etmiyorum. Dışarıda kimseye uyuşturucu madde ikram etmedim" demişti.