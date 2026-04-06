Yeni bir araştırma, eski partnerinize olan duygusal bağın yarı yarıya azalmasının ortalama 4 yıl sürdüğünü ortaya koydu. Yani duygusal bağların tamamen nötrleşmesi ve eski sevgilinizin zihninizde sıradan bir 'tanıdık' haline gelmesi için bu sürenin iki katı, yaklaşık 8 yıla yakın bir zaman gerekebiliyor.

Jia Y. Chong ve R. Chris Fraley öncülüğünde yüzlerce yetişkinle uzun süreli takip edilen çalışmada, romantik bağların ayrılıktan sonra ani değil, kademeli olarak zayıfladığı bilimsel olarak kanıtlandı. Araştırmacılar, eski sevgiliye duyulan yoğun duygusal bağın zamanla yavaş yavaş eridiğini ve yerini nötr bir hisse bıraktığını belirledi.

UNUTMA SÜRECİNİ EN ÇOK UZATAN FAKTÖRLER

Kaygılı bağlanma stili: Bu bağlanma tarzına sahip kişilerde duygusal bağların çözülmesi belirgin şekilde daha yavaş ilerliyor.

Eski sevgiliyle iletişimde kalmak: Mesajlaşmak, sosyal medyadan takip etmek, görüşmek veya 'arkadaş kalmak' bağların erimesini yıllarca geciktirebiliyor.

Bazı insanlarda ise duygusal izler uzun yıllar, hatta ömür boyu silinmeyebiliyor.

BİLİM NE DİYOR?

Araştırma, 'zaman her şeyi iyileştirir' klişesini doğrularken, bu iyileşmenin sandığımızdan çok daha yavaş ve kişiden kişiye değişken olduğunu gösteriyor. Duygusal bağlar bir anda kopmuyor; tıpkı bir yaranın yavaş yavaş kabuk bağlaması gibi, kademeli bir süreçle zayıflıyor.

TAVSİYELER

-Ayrılık sonrası tamamen iletişim kesmek en etkili yöntemlerden biri. Eski sevgiliyle her türlü teması minimuma indirmek süreci hızlandırıyor.

-Kendi bağlanma stilinizi tanımak ve sağlıklı ilişki dinamikleri geliştirmek de unutma süresini kısaltabiliyor.

-Sabırlı olmak önemli; herkesin iyileşme hızı farklıdır.

Kısacası, eski sevgiliyi unutmak ortalama 4 yılda yarıya, 8 yıla yakın bir sürede ise büyük ölçüde tamamlanıyor. Bu süreçte kendinize nazik davranın, sağlıklı sınırlar koyun ve zamanın doğal akışına güvenin.