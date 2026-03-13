İngiltere’nin Rutland kontluğuna bağlı Uppingham kasabasında bulunan ve Soğuk Savaş döneminde nükleer izleme istasyonu olarak kullanılan eski bir askeri sığınak, modern bir konuta dönüştürülme izniyle birlikte açık artırmaya sunuluyor.

YER ALTI KARAKOLU OLARAK KULLANILIYORDU

Söz konusu mülk, 1960 yılında Kraliyet Gözlem Kolordusu (ROC) tarafından nükleer patlamaları ve radyoaktif serpintileri izlemek amacıyla inşa edilen yaklaşık 1.500 yer altı karakolundan biri olarak biliniyor. 1968 yılında hizmet dışı bırakılan ve o tarihten bu yana atıl durumda bulunan tesis, toplamda 600 metrekarelik bir bunker ve eski bir su deposunu barındıran geniş bir arazi üzerine kurulu.

KONUT KULLANIMINA AÇILIYOR

Rutland Bölge Konseyi, stratejik konumuyla dikkat çeken bu alanın konut kullanımına açılmasına onay verdi. Onaylanan mimari proje kapsamında, mevcut sığınağın üzerine inşa edilecek iki katlı, yüksek tavanlı ve geniş cam cepheli ultra modern bir lüks konut yapılması planlanıyor. Proje, bölgenin kırsal mimarisi ile endüstriyel askeri geçmişi birleştiren çağdaş bir tasarım olarak nitelendiriliyor.

SATIŞ ŞARTLARI AÇIKLANDI

Taşınmazın satış süreciyle ilgili şu detaylar paylaşıldı:

Satış Yöntemi: Çevrimiçi canlı açık artırma.

Müzayede Şirketi: SDL Property Auctions.

Başlangıç Bedeli: 650.000 Sterlin (yaklaşık 748.540 Euro).

Müzayede Tarihi: 24 Nisan 2026.

Müzayede yetkilileri, mülkün hem tarihi önemi hem de halihazırda alınmış olan lüks konut inşaat izni nedeniyle emlak piyasasında nadir rastlanan bir fırsat olduğunu belirtti. Taşınmaz, Uppingham şehir merkezine 800 metre mesafede bulunması ve Londra ile olan ulaşım bağlantıları sebebiyle yatırımcılar için yüksek potansiyel arz ediyor.