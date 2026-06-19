Olay, saat 22.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Seyyid Burhanettin Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre Mimarsinan Mahallesi’ndeki bir sitede yöneticilik yapan M.Ü. (43) ile faturalarını ödemeden evden ayrılan ve ismi henüz öğrenilemeyen eski bina görevlisi arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede eski bina görevlisi, site yöneticisi M.Ü.’yü bıçaklayarak yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı yönetici, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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