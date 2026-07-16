Araştırma, Almanya'daki Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR) ile İspanya'daki Granada Üniversitesi öncülüğünde yürütüldü ve sonuçları Nature Communications dergisinde yayımlandı. Çalışmada, Almanya'nın Ore Dağları bölgesindeki eski Schlema-Alberoda uranyum madeninden alınan su örnekleri incelendi.

URANYUMUN BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ ETKİSİZ HALE GETİRDİLER

Bilim insanları, maden suyundaki doğal bakteri topluluğuna gliserol ekleyerek oksijensiz ortam koşullarını laboratuvarda yeniden oluşturdu. Yaklaşık 130 günün sonunda, suda çözünmüş uranyumun yalnızca yüzde 5'inin kaldığı görüldü. İncelemeler, bakterilerin uranyumu hücre duvarlarında biriktirdiğini ve onu demir ile oksijenle birleşerek daha kararlı bir bileşiğe dönüştürdüğünü ortaya koydu.

Araştırmacılara göre bu dönüşüm, uranyumun yer altı sularında hareket etmesini zorlaştırıyor ve çevreye yayılma riskini azaltabiliyor. Oluşan bileşiğin atmosferik oksijen altında bile onlarca yıl kararlı kalabildiği belirtiliyor.

RADYOAKTİF KİRLİLİĞİN TEMİZLENMESİNDE KULLANILABİLİR

Ekip, söz konusu bakterilerin uranyumu tamamen yok etmediğini, ancak çevre için daha az hareketli ve daha güvenli bir forma dönüştürdüğünü vurguluyor. Bu özelliğin gelecekte uranyumla kirlenmiş maden sahaları ve yer altı sularının biyolojik yöntemlerle temizlenmesine katkı sağlayabileceği ifade ediliyor.

Araştırmacılar, yöntemin gerçek çevre koşullarında ne kadar etkili olacağını belirlemek için daha fazla çalışma yapılması gerektiğini belirtirken, bakterilerin ağır metal kirliliğiyle mücadelede önemli bir rol üstlenebileceğini düşünüyor.