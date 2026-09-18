Eski Survivor yarışmacısı Beyza Gemici, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda yardım istedi. Gözyaşları içinde konuşan Gemici, kimseyle iletişim kuramadığını ve psikolojik olarak çok zorlandığını belirterek kendisine zarar vermekten korktuğunu söyledi.

“KENDİMİ YOK ETMEK ÜZEREYİM”

Yaşadığı psikolojik sıkıntıyı anlatan Gemici, yardım istediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Yardım istiyorum. Kimseyle konuşamıyorum, psikolojik olarak çok sıkıntıdayım. Kendime zarar vermek üzereyim. Kendimi yok etmek üzereyim. Sana diyorlar ki ilgi istiyor. Hayır yardım istiyorum. İlgi istemiyorum''

TAKİPÇİLERİNDEN YARDIM ÇAĞRISI

Gemici’nin gözyaşları içinde yaptığı paylaşımın ardından takipçileri de genç yarışmacının yardım alması için çağrıda bulundu. Sosyal medya kullanıcıları, Gemici’nin yakınlarına ulaşılması yönünde paylaşımlar yaptı.

GELEN YORUMA VERDİĞİ YANIT DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Gemici, kendisine gelen bir yoruma verdiği yanıtta yaşadığı başka bir durumu da anlattı. Gemici, “Diğer kampa sigara almaya gittim. İnsanlar da bir erkeği görmeye gittim sandı. Ben de sigara yasak olduğu için söyleyemedim. Şimdi de aklımı yitiriyorum. Kaldıramıyorum” ifadelerini kullandı.