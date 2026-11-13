A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup’taki beşinci maçında Belçika ile karşı karşıya geldi.
Karşılaşmada 1-0 öne geçen milliler, üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.
Mücadelenin ilk yarısının ardından spor yorumcusu Ümit Özat, teknik direktör Sergen Yalçın’ı hedef alan açıklamalarda bulundu.
“SERGEN YALÇIN TAKTİK BİLMEZ”
Sergen Yalçın’ın teknik direktörlük anlayışını eleştiren Özat, şu ifadeleri kullandı:
“Sergen Yalçın kara düzen bir antrenör. Sergen Yalçın taktik bilmez, bak net söylüyorum!”
“ÖMRÜ UZUN OLMAZ”
Özat, Sergen Yalçın’ın A Milli Takım’daki geleceğine ilişkin ise şu değerlendirmeyi yaptı:
“Sergen Yalçın'ın A Milli Takım’da teknik adamlık ömrünün çok uzun olacağını düşünmüyorum...”