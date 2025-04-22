İzmir'in Foça ilçesinde, eski milletvekili Ahmet Fehmi Işıklar'ın oğlu tarafından silahla vurularak hayatını kaybeden eşinin cenazesi yakınları tarafından alındı.
İki gün önce yaşanan olayda hayatını kaybeden Gülay Işıklar'ın (55) cenazesinin İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı.
Işıklar'ın kızı Dicle Işıklar ve yakınları, burada gözyaşı döktü.
Dün, Hacıveli Mahallesi'ndeki evden silah sesi duyulması üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekiplerince yapılan kontrollerde 18. ve 19. dönem milletvekilli Ahmet Fehmi Işıklar'ın eşi Gülay Işıklar'ın hayatını kaybettiği belirlenmişti.
Jandarma tarafından çiftin oğulları C. Işıklar (28) gözaltına alınmış, ilk ifadesinde annesini kazara vurduğunu söylediği öğrenilen Can Işıklar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
KAZA YAPIP EVE GELDİ
Olaydan önce Can Işıklar'ın kullandığı 35 AGV 328 plakalı otomobilin devrildiği, Can'ın kendi imkanlarıyla evine gittiği, burada çıkan tartışmada Gülay Işıklar'ın silahla vurulduğu belirtilmişti.
'SABAHIN 5'İNDE NEDEN EVE GELİYORSUN?'
Can Işıklar, annesi Günay Işıklar'ın 'Sabahın 5'inde neden eve geliyorsun?' sorusunun ardından silahını ateşlediği öğrenildi.
3 PARTİDE GÖREV ALMIŞTI
1987 seçimlerinde Sosyal Demokrat Halkçı Parti'den (SHP) Bursa milletvekili seçilen Fehmi Işıklar, 1990 yılında partiden istifa edip, Halkın Emek Partisi'nde (HEP) genel başkanlık görevini yapmıştı.
1991 seçimlerinde SHP'den Diyarbakır Milletvekili olarak seçilerek bu süreçte TBMM başkanvekilliği yapan Işıklar, SHP ile CHP'de genel başkan yardımcılıkları görevlerinde de bulunmuştu.