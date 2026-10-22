Manchester United'dan ayrıldıktan sonra son olarak Bayer Leverkusen'de görev yapan Erik ten Hag, Old Trafford döneminde Cristiano Ronaldo ile yaşadığı çalkantılı sürece dair sessizliğini bozdu. İngiliz ekibine imza atmadan önce Portekizli süperstarla ortak bir vizyon kurmak istediğini belirten Hollandalı çalıştırıcı, ayrılığa giden sürecin zihinsel ve taktiksel kırılmalarla başladığını ifade etti.

Ronaldo'ya duyduğu saygıyı vurgulayan Ten Hag, yaşanan hayal kırıklığını şu sözlerle dile getirdi:

"Takımı hayal kırıklığına uğrattı, beni de hayal kırıklığına uğrattı çünkü onunla birlikte ortak bir plan yapmıştık. United'a resmen adım atmadan önce hedeflerim hakkında kendisiyle konuşmak için bizzat Portekiz'e uçtum. Açıkçası o, futbol tarihinin en büyük oyuncularından biri ve ona her zaman büyük saygı duydum. Ancak o dönem bir teknik direktör olarak hayran olduğum isimleri korumaktan ziyade, takım adına en rasyonel ve doğru kararları vermek zorundaydım."

"NE TOPLU NE DE TOPSUZ KOŞUYORDU"

Saha içindeki taktiksel aksaklıklara ve Ronaldo'nun fiziksel yeterliliğine dikkat çeken Hollandalı teknik direktör, oyuncusuna yaptığı bireysel uyarıları da ilk kez paylaştı:

"Kendisine birçok kez, 'Ronnie, bütün takım seni doğru pozisyona getirmek için çabalıyor ama sen kendini ceza sahasına sokamazsan gol atamazsın' dedim. Ancak o dönem bunu yapabilecek fiziksel durumda değildi. Ne topa sahipken ne de topsuz oyunda gereken koşuları yapıyordu. Bunun temel sebebi ise sezona kendini gereğince hazırlamamış olmasıydı. Elbette her üst düzey takım en iyi oyuncusuna sahip çıkmak zorundadır; ancak o en iyi oyuncunun da sahada takım için çalışması ve ter dökmesi gerekir."

OLAY RÖPORTAJLA GELEN VEDA

İki isim arasındaki gerilim, Ekim 2022'de oynanan Tottenham mücadelesinde tavan yapmıştı. Karşılaşmanın son bölümlerinde oyuna girmeyi reddederek tünele yönelen Ronaldo, ardından İngiliz gazeteci Piers Morgan'a verdiği röportajda kulüp yönetimini ve Ten Hag'ı sert sözlerle eleştirmiş, kendisine saygı göstermeyen birine saygı duymayacağını açıklamıştı.

Yaşanan krizin ardından Kasım 2022'de sözleşmesi karşılıklı feshedilen Ronaldo, Suudi Arabistan yolunu tutmuş; Erik ten Hag ise Ekim 2024'te Manchester United'daki görevinden ayrılmıştı. Hollandalı çalıştırıcı, aradan geçen zamana rağmen Portekizli yıldızın büyüklüğünü teslim ederken, bir antrenör olarak sahadaki gerçeklere göre hareket etmek zorunda kaldığının altını çizdi.