Manchester United’ın eski teknik direktörü Erik Ten Hag, ESPN'de yayınlanan Goedemorgen Eredivisie programında Cristiano Ronaldo ile Manchester United’da beraber olduğu dönem hakkında konuştu. 2022 yılında İngiliz ekibinde aynı dönemde görev yapan ikilinin yolları, aralarında yaşanan sorunlar nedeniyle kısa sürede ayrıldı. Gerginliklerin ardından Portekizli futbolcunun sözleşmesi, aynı yılın kasım ayında feshedildi.

''JUVENTUS DÖNEMİNDEN İTİBAREN BİTMİŞTİ''

Ronaldo hakkında sert yorumlar yapan Ten Hag, "Gerçek şu ki son yedi-sekiz yıldır artık o seviyede performans gösteremiyordu. Juventus döneminden itibaren zaten bitmişti." dedi.

Konuşmasını sürdüren Ten Hag, "Her büyük takım, en iyi oyuncusunu desteklemelidir. Ancak en iyi oyuncu da takım için taviz vermelidir. Ronaldo ile yaşanan sorun tam olarak buydu. Benim açımdan herhangi bir yanlış anlaşılma olmasın. Elbette olağanüstü bir futbolcu. Tarihin en büyükleri arasında yer alıyor." yorumunu yaptı.

Erik Ten Hag’ın yaptığı diğer açıklamalar şu şekilde:

"Real Madrid'in en büyük meziyetlerinden biri de bu. Bir oyuncunun seviyesinin ne zaman düşmeye başladığını görüyorlar. Ardından, dışarıdan bakanlar o oyuncunun hala zirvede olduğunu düşünürken onunla vedalaşıyorlar. Oysa oyuncu gerçekte artık o performansı gösteremiyor."

"Hayır, çok kısa bir dönemdi. Aramızda gerginlik vardı."

"Artık kendisini zorlanmaya, her gün her şeyini vermeye ve form tutmaya mecbur bırakamıyordu. Premier Lig'de fiziksel olarak hazır değilseniz hiçbir şansınız yok."

"Hala fırsatları değerlendirebiliyor. Bunu görmeye devam ediyoruz. Ancak artık ceza sahasına ulaşamıyorsanız..."

"Onu aynanın karşısına koyuyor ve sağlam gerekçeler sunuyorsunuz. O zaman her şey çok net ortaya çıkıyor."