Birleşmiş Milletler tarafından yayımlanan güncel rapor, eski cep telefonları ve elektronik atıkların barındırdığı ekonomik potansiyeli ortaya koydu. Rapordaki verilere göre, bir ton eski cep telefonu, geleneksel maden ocaklarından çıkarılan bir ton cevhere kıyasla 800 kata kadar daha fazla altın içerebiliyor.

DEVRE KARTLARI YENİ KAYNAK

Uzmanlar, altın, gümüş ve bakır gibi metallerin teknolojik atıklardan geri kazanılmasını sağlayan "kent madenciliği" kavramının önemine dikkat çekiyor. Özellikle elektronik devre kartlarının, ince katmanlar halinde yüksek yoğunlukta değerli metal barındırdığı belirtiliyor.

Kent madenciliği yoluyla saf metal elde edilmesi süreci var. Cihazlar parçalarına ayrılarak plastik kısımlar, bataryalar ve devre bileşenleri gruplandırılıyor. Elektronik kartlar fiziksel olarak küçük parçalara bölünüyor. Parçalanan materyallere manyetik ayırma, filtreleme ve kimyasal işlemler uygulanarak altın, gümüş ve bakır ayrıştırılıyor.

TOKYO OLİMPİYATLARI BİR ÖRNEK

Sistemin uygulanabilirliğine dair en somut örnek Japonya'da görüldü. Tokyo Olimpiyatları öncesinde başlatılan ulusal kampanya ile milyonlarca eski cihaz toplandı. On binlerce ton elektronik atıktan elde edilen geri dönüştürülmüş metaller; altın, gümüş ve bronz olimpiyat madalyalarının üretiminde kullanıldı.

EKONOMİK FIRSATLAR DA BERABERİNDE GELİYOR

Kent madenciliği ekonomik fırsatların yanı sıra belirli gereklilikleri de beraberinde getiriyor. Metallerin ayrıştırılması sırasında kullanılan kimyasallar nedeniyle ileri arıtma teknolojileri ve sıkı denetim sistemleri gerekiyor. Dünya genelinde her yıl üretilen 60 milyon tondan fazla elektronik atığın yalnızca %20’den azı geri dönüştürülüyor.

Analistler, küresel metal talebindeki artış ve döngüsel ekonomi modellerinin yaygınlaşmasıyla birlikte, elektronik atıkların önümüzdeki yıllarda temel bir hammadde kaynağı haline geleceğini öngörüyor.