Kullanım dışı kalan ve çekmecelerde bekletilen eski model cep telefonları, son yıllarda uluslararası müzayedelerde ve koleksiyon pazarında yüksek bedellerle işlem görüyor.

Nostaljik birer anı olmanın ötesine geçen bu cihazlar, piyasadaki bulunabilirlik durumuna ve fiziksel kondisyonuna bağlı olarak koleksiyonerler için değerli birer yatırım aracına dönüşüyor.

Bu alandaki en dikkat çekici satışlardan biri, 2007 üretimi birinci nesil bir Apple iPhone modeliyle kayıtlara geçti. Fabrika çıkışlı orijinal kutusu hiç açılmamış olan cihaz, katıldığı açık artırmada 190 bin dolara (yaklaşık 9 milyon 500 bin liraya) alıcı buldu. Uzmanlar; cihazın kült statüsü, piyasada bulunma zorluğu ve kusursuz fiziksel durumunun bu seviyedeki fiyatlamalarda temel belirleyici olduğunu kaydetti.

EN ÇOK TALEP GÖREN MODELLER

Piyasada özellikle 1990'lar ve 2000'lerin başında üretilmiş ikonik modellere yönelik yoğun bir ilgi gözlemleniyor. Motorola cephesinde ilk ticari cep telefonlarından DynaTAC 8000X, dönemin popüler kapaklı modeli Razr V3 ve nadir bulunan beyaz renkli MicroTAC 9800X öne çıkıyor.

Nokia markasında ise şirketin simge modelleri 3310, 6310, kızaklı tasarımıyla tanınan 8110, farklı dizaynıyla dikkat çeken 7280 ve N79 rağbet görüyor. BlackBerry tarafında iş dünyasının yaygın tercihi Bold 9900 ile lüks segmentte yer alan Porsche Design P’9981 dikkat çekerken; Philips Porty, Bosch Cartel-T, Nokia Talkman HSN-4 ve NEC IDO Japan gibi günümüze çok az örneği ulaşan erken dönem cihazlar da alıcı buluyor.

Orijinal ambalajı ve aksesuarları eksiksiz olan bu tür modeller için uluslararası müzayedelerde yüksek teklifler verilebiliyor.

HEPSİ BU KADAR DEĞERLİ DEĞİL

Müzayedelerdeki rekor satış rakamlarına karşın, piyasadaki her eski cihaz yüksek maddi değere ulaşmıyor. Günlük kullanım görmüş, milyonlarca adet üretilmiş sıradan modeller genellikle mütevazı rakamlardan el değiştiriyor veya alıcı bulmakta zorlanıyor.

Örneğin geniş kitlelerce kullanılmış klasik bir Nokia 3310, 25–75 dolar bandında işlem görüyor. Belirli bir koleksiyon değeri taşımayan veya fiziksel kondisyonu yetersiz olan cihazların satış şansı düşük kalıyor.

CİHAZ DEĞERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Eski telefonların piyasa değerini koruması ve artırmasında belirli kriterler belirleyici rol oynuyor. Orijinal satış kutusu, kullanım kılavuzu, fatura ve fabrika çıkışı şarj aletinin eksiksiz muhafaza edilmesi fiyatı doğrudan yukarı çekiyor.

Cihazın yalnızca dış kasasının değil, donanımsal olarak çalışır vaziyette bulunması da hasarlı veya parça niyetine satılan cihazlara kıyasla ciddi bir fiyat avantajı sağlıyor. Bununla birlikte kasa ve ekranın temizliği, yüzeyde çizik ya da darbe izlerinin bulunmaması koleksiyon değerini artıran ana unsurlar arasında yer alıyor.