Birçoğumuzun evinde, "belki bir gün lazım olur" ya da "içindeki fotoğraflara kıyamıyorum" diyerek çekmece köşelerine kaldırdığı eski cep telefonları bulunuyor. Ancak uzmanlar, bu masum görünen alışkanlığın hem fiziksel hem de dijital açıdan büyük bir tehdit oluşturduğu konusunda ciddi uyarılarda bulunuyor.

KİMYASAL OLARAK BOZULAN BATARYALAR TEHDİT HALİNE GELİYOR

Eski telefonların kalbi olan lityum iyon bataryalar, kullanılmadıkları süre boyunca kimyasal olarak bozulmaya başlıyor. Özellikle aşırı sıcaklık değişimlerine maruz kalan veya yıllarca hiç şarj edilmeyen pillerde şişme, sızdırma ve aniden alev alma riskleri baş gösteriyor. Bir koleksiyoncunun rafında ya da bir evin çekmecesinde durup dururken patlayan bataryalar, büyük çaplı ev yangınlarının fitilini ateşleyebiliyor.

SİBER GÜVENLİK RİSKİ DE KAPIDA

Tehlike sadece ateşle sınırlı değil. Üretici desteği kesilmiş, artık güvenlik güncellemesi almayan eski cihazlar, siber saldırganlar için açık birer kapı niteliğinde. Cihazınız kapalı olsa dahi, kötü niyetli kişilerin eline geçmesi durumunda içindeki kişisel veriler kolayca deşifre edilebiliyor. Daha da kritiği, ev ağınıza bağlı kalan güncelliğini yitirmiş bir cihaz, ağdaki diğer modern cihazlarınıza sızılması için bir "basamak" olarak kullanılabiliyor.

BU NOKTALARA DİKKAT EDİN

Evinizi ve verilerinizi korumak için şu basit ama hayati adımları izleyebilirsiniz:

Eğer cihazınızın bataryası çıkabiliyorsa, gövdeden ayırarak saklayın. Sabit bataryalı cihazlarda ise kasanın dışa doğru esneyip esnemediğini (şişme belirtisi) kontrol edin.

Cihazı saklamaya devam edecekseniz, batarya sağlığı için şarjını yüzde 50 seviyesinde tutun ve belirli aralıklarla kontrol edin.

Kullanmadığınız cihazlardaki verileri yedekledikten sonra mutlaka "Fabrika Ayarlarına Dön" seçeneğiyle tamamen silin.

Ömrünü tamamlamış cihazları asla evsel atıklarla birlikte çöpe atmayın. Bu cihazlar ağır metaller içerir; onları teknoloji mağazalarındaki veya belediyelerin atık pil toplama noktalarına teslim edin.