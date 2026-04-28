Telefonu fabrika ayarlarına döndürmek çoğu kişi için yeterli görülüyor. Ancak bazı durumlarda bu işlem, verilerin tamamen silindiği anlamına gelmiyor. Fotoğraflar, mesajlar, hesap bilgileri ve hatta kayıtlı şifreler, profesyonel yöntemlerle geri getirilebiliyor. Bu da kişisel bilgilerin üçüncü kişilerin eline geçme riskini artırıyor.

HESAPLARI ÇIKARMAYI UNUTANLAR ZARAR EDİYOR

Satış öncesinde yapılması gereken en kritik adımlardan biri, cihazdaki tüm hesapların kaldırılması. Özellikle Google Hesabı ve Apple Kimliği gibi hesaplar telefonda açık bırakıldığında, yeni kullanıcı cihazı tam olarak kullanamıyor. Bu durum, cihazın değerini düşürebiliyor ya da satışın iptal edilmesine neden olabiliyor.

BASİT BİR İŞLEM DEĞERİ ARTIRABİLİR

Cihazı satmadan önce yapılacak küçük dokunuşlar da fiyatı doğrudan etkiliyor. Temizlik, çiziklerin giderilmesi, kutu ve aksesuarların tamamlanması gibi detaylar, alıcı üzerinde olumlu bir izlenim bırakıyor. Aynı model telefonlar arasında bu tür detaylar ciddi fiyat farkı yaratabiliyor.

EN ÇOK KAÇIRILAN NOKTA: YENİDEN KONTROL

Uzmanlara göre en büyük hata, tüm işlemler tamamlandıktan sonra cihazın yeniden kontrol edilmemesi. Satış öncesinde telefon açılarak veri kalıp kalmadığının kontrol edilmesi, hesapların tamamen silindiğinden emin olunması gerekiyor.

Küçük gibi görünen bu adımlar, hem güvenliği sağlıyor hem de cihazın gerçek değerinde satılmasına yardımcı oluyor. Aksi halde, fark edilmeyen bir detay ciddi sonuçlar doğurabiliyor.