Türkiye Futbol Federasyonu, eski başkanlarından Erdoğan Ünver’in vefatına ilişkin bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Ünver’in Türk futboluna yaptığı hizmetlere dikkat çekilerek ailesine ve spor camiasına başsağlığı dileğinde bulunuldu.

TFF’nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanlarından Erdoğan Ünver'in vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. 13 Ağustos 1985 ile 10 Ocak 1986 tarihleri arasında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevini üstlenerek Türk futboluna hizmet eden Ünver, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde de çeşitli görevlerde bulundu. Merhum Erdoğan Ünver'e Allah'tan rahmet; kederli ailesine yakınlarına ve tüm spor camiasına başsağlığı dileriz.”