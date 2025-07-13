15 TL Yerine 7.438 TL!

Eski tip sürücü belgeleri, 31 Temmuz 2025 tarihine kadar yalnızca 15 TL işlem ücreti karşılığında yenilenebiliyor. Ancak bu tarihin geçilmesi halinde, B sınıfı ehliyetler için yenileme ücreti tam 7.438 TL olacak. Uzmanlar, bu büyük farkın göz önünde bulundurularak başvuruların vakit kaybetmeden yapılması gerektiğini belirtiyor.

Süreç Nasıl İşliyor?

Ehliyetini yenilemek isteyen vatandaşlar, Alo 199 Çağrı Merkezi, NVİ mobil uygulaması veya nvi.gov.tr üzerinden randevu alarak işlem başlatabiliyor. Gerekli belgelerle birlikte ilçe nüfus müdürlüklerine başvuruda bulunulabiliyor.

Başvuru için gereken belgeler şunlar:

Mevcut eski tip sürücü belgesi

15 TL’lik işlem ücreti ödeme dekontu

Yetkili sağlık kuruluşundan alınmış sürücü sağlık raporu

Son 6 ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf

MERNİS’te kayıtlı açık adres

Yeni Ehliyetler Adrese Teslim Ediliyor

Başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından yeni ehliyetler, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak PTT aracılığıyla belirtilen adrese gönderiliyor. Bu süreçte vatandaşlar, e-Devlet üzerinden veya nüfus müdürlüklerinden alabilecekleri geçici sürücü belgesi ile araç kullanmaya devam edebiliyor.

Yetkililerden Yoğunluk Uyarısı

Yetkililer, 31 Temmuz 2025 tarihinin yaklaşmasıyla birlikte yaşanabilecek yoğunluğa dikkat çekiyor. Başvuru taleplerinde oluşabilecek yığılmalardan etkilenmemek için işlemlerin bir an önce tamamlanması öneriliyor.

32 Milyondan Fazla Kişi Yeni Ehliyete Geçti

Türkiye'de şu ana kadar 32 milyon 466 bin 334 kişi yeni tip sürücü belgesi kullanıyor. Ancak halen 3 milyonun üzerinde vatandaş eski tip ehliyetle trafiğe çıkıyor. Bu kişilerin hak kaybı yaşamaması ve yüksek ücret ödememesi için son tarihe kadar gerekli adımları atmaları büyük önem taşıyor.