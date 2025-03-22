Alanyaspor’un yeni teknik direktö belli oldu… Akdeniz ekibi Sami Uğurlu'dan boşalan teknik direktörlük görevine Joao Pereira'yı getirdiğini açıkladı.
41 yaşındaki Portekizli teknik adam, futbolu bıraktıktan sonra ülkesinin ekiplerinden Sporting'in U23 takımında teknik direktörlük kariyerine başlamış ve 2024-25 sezonunda Sporting'in A takımının başına geçtmişti. A takımın başında 8 maça çıkan Joao Pereira daha sonra Sporting B takımında görevine devam etmişti.
Joao Pereira, 2017-2021 yılları arasında Trabzonspor forması giymişti.
Corendon Alanyaspor’umuza hoş geldin João Pereira 🤝🏻 pic.twitter.com/ZO2G9NJKnC— Corendon Alanyaspor 🌊☀️ (@Alanyaspor) March 22, 2025