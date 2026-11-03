Teksas eyaletinin Port O'Connor kıyılarında gerçekleştirilen çalışmada, demiryolu raylarının altında kullanılan beton traversler değerlendirildi. İlk bakışta denize atık dökülmesini andıran uygulamanın aslında deniz canlıları için yeni yaşam alanları oluşturmayı hedeflediği açıklandı.

400 TON BETONU DENİZİN DİBİNE YERLEŞTİRDİLER

Teksas Parklar ve Yaban Hayatı Dairesi tarafından yürütülen yapay resif programı kapsamında, beton traversler Meksika Körfezi'ndeki Port O'Connor resif alanına taşındı. Malzemeler deniz tabanında iki ayrı yığın oluşturacak şekilde yerleştirildi.

Bölgedeki deniz tabanının büyük ölçüde düz, kumlu ve çamurlu olması nedeniyle balıkların saklanabileceği doğal alanlar sınırlı kalıyor. Beton parçaların oluşturduğu boşlukların, balıklar ve deniz kaplumbağaları için barınma ve beslenme alanları sağlaması amaçlanıyor.

Ayrıca sert yüzeylere tutunabilen küçük deniz canlılarının zamanla betonların üzerinde çoğalması ve yeni bir besin zincirinin oluşması bekleniyor.

DENİZİN ALTINDA YENİ YAŞAM ALANLARI OLUŞTURULUYOR

Çalışma, yaklaşık 2,3 milyon dolarlık daha geniş bir deniz yaşamını iyileştirme programının parçası olarak gerçekleştirildi. Aynı program kapsamında başka bir resif alanına da 500 ton temiz beton malzeme yerleştirildi.

Yetkililer, yapay resiflerin yalnızca balıklar için barınak oluşturmakla kalmayıp deniz ekosisteminin çeşitlenmesine de katkı sağlayabileceğini belirtiyor.

Ancak beton yapıların çevresinde yeni canlı topluluklarının ne ölçüde gelişeceği henüz bilinmiyor. Projenin uzun vadeli etkilerinin, deniz tabanında yapılacak gözlemlerle değerlendirilmesi bekleniyor.