Şanlıurfa yaşayan Abdullah İşlek (42), Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan’ın Özel Kalem Müdürü Mustafa Bilgin tarafından ‘seni işe yerleştireceğim’ vaadine inandı.

'İŞ TAKİP ÜCRETİ' YAZDI

İşlek, sahibi olduğu ineği satarak parasını işe yerleştireceğini söyleyen Bilgin’e verdi. 11 Temmuz 2025’te piyasa değeri 250 bin lira olan ineği 150 bin liraya satan İşlek, parayı banka aracılığıyla gönderdi ve parayı gönderirken açıklama kısmına “İş takip ücreti” diye not düştü. İşlek, bir süre sonra Bilgin’i aradı. “Ne oldu bizim iş” diye soran İşlek, “Biraz bekle, evraklarını hazırlıyorum” şeklinde cevaplar aldı. Uzun süre bekleyen İşlek, işe yerleştirilemeyeceğini anladı.

VEKİLLERE GİTTİ

Belediye başkanı ve milletvekillerine giderek sıkıntısını paylaştı ancak çözüm bulamadı. Yaşanan olay ilçede yayılınca önceki hafta Bilgin, İşlek’le bir araya gelerek “Parasını verdim” diye video çekti. İşlek, SÖZCÜ'ye konuşarak başından geçenleri anlattı. İşlek, Mustafa Bilgin'in kendisini 8-9 ay oyaladığını aktardı. “Mustafa bana ‘hastane, okul gibi bir yerde işe aldıracağım’ dedi. Belediye dese inanmazdım. İneğim vardı. Değeri 250 bin lira idi. İşe girebilmek için 150 bin liraya sattım gönderdim" diyen İşlek şöyle devam etti:

7 ÇOCUĞUM VAR

"Bütün Akçakale duydu. Mustafa geldi ‘al sana para’ diyor. O ineği şimdi 300-350 bin liraya alamazsın. İş arıyorum; nereye gidersem ‘tamam’ diyorlar, sonra torpil istiyorlar. Gariban olduğum için kimse yardımcı olmuyor. En büyüğü 12 yaşında 7 çocuğum var. Çok zor durumdayım, yardım bekliyorum."