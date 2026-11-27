1995 yılında Türkiye Güzeli seçilerek adını duyuran Demet Şener, modellik kariyerinin ardından televizyon ve magazin dünyasında da yer aldı. Sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman gündem olan 49 yaşındaki Şener, bu kez çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafını paylaştı. ÇOCUKLUK FOTOĞRAFINI YAYINLADI Geçmişe ait karelerini sosyal medya hesabından paylaşan Demet Şener, arşivinden çıkardığı çocukluk fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. Şener'in yıllar öncesine ait fotoğrafı sosyal medyada gündem olurken birçok takipçisi güzelliğine dikkat çekti.

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