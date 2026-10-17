2004 yılında Miss Turkey yarışmasında ikinci olan eski Türkiye güzeli Fatoş Seğmen’den üzücü bir haber geldi. Seğmen, kızı Alya Erdoğan’ın hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı. Acı haberi duyuran Seğmen’in kızına yönelik veda mesajı dikkat çekti.

KIZINA DUYGUSAL SÖZLERLE VEDA ETTİ

Kızının ölüm haberini paylaşan Fatoş Seğmen, Alya Erdoğan’a duyduğu sevgiyi dile getirdi. Seğmen, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Canım kızım, sen bana annelik duygusunun hayatımdaki en güzel duygu olduğunu öğrettin. Mekânın cennet olsun. Seni çok ama çok seviyorum her zaman kalbimde yaşayacaksın meleğim”

ALYA ERDOĞAN İZMİR’DE DEFNEDİLECEK

Paylaşılan bilgilere göre Alya Erdoğan için yarın öğle namazının ardından İzmir Narlıdere Merkez Camii’nde cenaze namazı kılınacak. Erdoğan’ın cenazesi, törenin ardından Narlıdere Yukarı Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

EŞİNİ DE GEÇEN YIL KAYBETMİŞTİ

Fatoş Seğmen’in eşi ve Alya Erdoğan’ın babası Bülent Erdoğan da 31 Ağustos 2025’te hayatını kaybetmişti.

FATOŞ SEĞMEN KİMDİR?

1 Mayıs 1982’de İzmir’de dünyaya gelen Fatoş Seğmen, Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü’nden mezun oldu. 2004 yılında Miss Turkey yarışmasında ikinci olan Seğmen, modellik kariyerinin ardından sunuculuk ve oyunculuk alanlarında da çalıştı.

Seğmen, “Ah Polis Olsam”, “Kuş Dili”, “Gemilerde Talim Var” ve “Yalancı Romantik” adlı dizilerde rol aldı. Ünlü isim, Sinan Çetin’in yönetmenliğini üstlendiği “Kağıt” filminde de yer aldı.