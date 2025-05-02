Miss Turkey 2009 yarışmasında ikinci olarak Türkiye’yi Kâinat Güzellik Yarışması’nda temsil eden eski manken Senem Kuyucuoğlu, evinde yaşadığı yangınla ölümden döndü. Uyuduğu sırada elektrikli sobanın alev alması sonucu çıkan yangında, uyanarak duruma müdahale eden Kuyucuoğlu, olayın ardından hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Kuyucuoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bu yıl bir yanmadığım kalmıştı, o da oldu çok şükür. Ben uyurken elektrik sobası tutuşmuş… O saatte uyanmam mucize” ifadelerini kullandı.

Yangının büyümeden kontrol altına alındığı ve Kuyucuoğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.