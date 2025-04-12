CHP örgütü tarafından Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı için başlatılan imza kampanyası, siyasi yelpazenin farklı kesimlerinden destek görmeye devam ediyor. Bu desteklerden en dikkat çekeni ise, eski Ülkü Ocakları Aksaray İl Başkanı Ali Rıza Dündar’dan geldi.

"BOZKURTLAR MANKURTLAŞTIRILMAK İSTENİYOR"

Dündar, kampanyaya destek verirken yaptığı açıklamada, mevcut siyasi ve toplumsal tabloya dair sert eleştirilerde bulundu. “Maalesef bugün Bozkurtlar mankurtlaştırılmak isteniyor. Türk milliyetçileri adaletsiz, hukuksuz ve antidemokratik uygulamalara karşı sessiz kalmaya zorlanıyor,” diyen Dündar, sessizliğin artık bozulması gerektiğini vurguladı.

Destek kararının nedenini “Bu mesele ne CHP meselesidir ne de Ekrem İmamoğlu meselesidir” sözleriyle açıklayan Dündar, şöyle devam etti:

“Mesele; mülakatlarda hakkı yenmiş, umudunu yitirmiş, ülkesini terk etmek zorunda kalan gençliğimizdir. Açlıktan temel gıdaya ulaşamayıp hayatını kaybeden bebeklerdir. Sinan Ateş’in sokak ortasında katledilmesidir. Türk milliyetçilerinin bu adaletsizliklere ve hukuksuzluklara dur diyeceğine inanıyorum.”

Açıklamasının sonunda kampanyaya destek vermekten gurur duyduğunu belirten Dündar, tüm vatandaşları imza vererek sürece katkıda bulunmaya çağırdı. Dündar’ın bu çıkışı, milliyetçi-muhafazakâr çevreler içinde de yankı buldu.