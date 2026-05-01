2000'li yıllarda kariyerinin zirvesinde olan ve 1,6 milyon dolarlık servetiyle dikkat çeken Willison, kişisel sorunlar ve bağımlılık süreci sonrası tamamen değişen yaşamıyla gündeme geldi. Bir dönem popüler dergilerin kapak kızı olan 1983 doğumlu model, bugün elinde bir alışveriş arabasıyla çöplerden yiyecek toplayarak hayatta kalmaya çalışıyor.

ŞÖHRETİN ZİRVESİNDEN EVSİZLİĞE

Kariyerindeki altın çağını yaşadığı dönemde "Baywatch" dizisinin yıldızı Jeremy Jackson ile evlenen Willison, 2014 yılında gerçekleşen olaylı boşanmanın ardından zihinsel sağlığını korumakta zorlandı. Boşanma sonrası yaşadığı ciddi paranoya ve sanrı süreçleri, eski modelin madde bağımlılığına yönelmesine neden oldu. Özellikle metamfetamin kullanımı, Willison'ın hem fiziksel görüntüsünü hem de hayatını hızla tahrip etti. Bu zorlu süreç, Willison'ın 2016 yılında işini, evini ve tüm birikimini kaybetmesine yol açtı.

2018'DEN BU YANA SOKAKLARDA

2018 yılından beri Los Angeles sokaklarında yaşayan eski model, toplumdan tamamen koptu. Bir zamanlar davetlere katıldığı ve magazin dünyasının merkezinde yer aldığı dönemlerin aksine, bugün kendine uzatılan yardım eli tekliflerini dahi geri çevirerek kendi halinde yaşamını sürdürüyor. Fiziksel olarak tanınmaz hale gelen ve bütün gün alışveriş arabasını iterek sokaklarda dolaşan Willison'ın durumu, bağımlılık ve psikolojik ihmalin insan hayatını nasıl bir çıkmaza sürükleyebileceğini çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor.