CHP İstanbul eski Milletvekili İhsan Özkes, Kurtlar Vadisi dizisinin yönetmenine ait Pana Yapı tarafından yapılacak konut projesine girdi ancak ev sahibi olma planı hayalden öteye geçemedi. 1 doların 3 lira olduğu 2015 yılında, Fikirtepe’deki konut projesi için yatırdığı 566 bin lira havaya uçtu. Ankara’daki üç dairesini satan Özkes “Yaşananlar benim için yıkım oldu, hayatım alt üst oldu. Kurtlar Vadisi’nde dolandırıldım” dedi.

BAŞKA BİNA YAPILDI

Pana Film ve Pana Yapı’nın sahibi Tayyar Raci Şaşmaz ve kardeşi Mahir Şaşmaz ile 13 sanık hakkında “Nitelikli dolandırıcılık” suçundan 300 yıl hapis istemi ile dava açıldı ancak dava beraatle sonuçlandı. Çevre Şehircilik Bakanlığı arsaya yeni bina yaptı bu kez de hak sahipleri dikkate alınmadı.

Hayatım alt üst oldu

Özkes, SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada “Dönemin bakanları bu projeye destek verdi onlara güvendik ama elim boş kaldı. Cumhurbaşkanı dahil durumu herkese anlattım kimse ilgilenmedi” dedi ve şöyle konuştu: “Devletin projesi dedik güvendik. Sonra ortaklar birbirine girmiş şirketin içi boşaltılmış, temel dahi atılmadı. Bakanlık bizim arsa üzerine konut yaptı ama bizim hakkımızı tanımadılar. Yaşananlar yıkım oldu, hayatım altüst oldu. Kurtlar vadisinde beni kim dolandırdı?”