İran'ın son şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin oğlu ve eski veliaht prens Rıza Pehlevi, Polonya'daki Auschwitz-Birkenau toplama kampını ziyaretinde Yahudilerin geleneksel başlığı kipa ile görüntülendi. Pehlevi, eşi Yasmine Pehlevi ile Avrupa Yahudi Birliği'nin (EJA) düzenlediği heyete katıldı. Holokost kurbanlarını anmak için mum yakan Pehlevi, milyonlarca Yahudinin hayatını kaybettiği soykırımın unutulmaması gerektiğini vurguladı. KRAKOW'DA KRAL SÜLEYMAN ÖDÜLÜ ALDI Pehlevi, ziyaret öncesinde Krakow'da düzenlenen törende Avrupa Yahudi Birliği tarafından verilen Kral Süleyman Ödülü'nü aldı. Törendeki konuşmasında İranlılar ile Yahudiler arasındaki ilişkilerin 2 bin 500 yılı aşkın geçmişine dikkat çekti. İki halk arasındaki bağın siyasi koşullardan bağımsız, tarihsel bir temele dayandığını belirten Pehlevi, demokratik bir İran'ın İsrail ve bölge ülkeleriyle yeniden yakın ilişkiler kurabileceğini ifade etti. HOLOKOST İNKÂRINA KARŞI DAYANIŞMA ÇAĞRISI Auschwitz ziyaretinde Holokost'un inkâr edilmesine karşı uluslararası dayanışma çağrısı yapan Pehlevi, yaşananların gelecek nesillere aktarılmasının önemine işaret etti. İran'daki mevcut yönetimin Holokost'u inkâr ettiğini belirten Pehlevi, geçmişte yaşananların unutulmaması ve benzer felaketlerin tekrarlanmaması gerektiğini söyledi.

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