Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı Yıldıztepe Mahallesi'nde gece saatlerinde ilçeyi sarsan bir olay meydana geldi. Yeniden Refah Partisi'nin eski Nazilli İlçe Başkanı ve tanınmış iş insanı Atilla İnç'in ikamet ettiği evden tek el silah sesi yükseldi. YAKINLARI KANLAR İÇİNDE BULDU Silah sesini duyan komşuları ve yakınları durumdan şüphelenerek hemen eve girdi. Salonda Atilla İnç'i karnından vurulmuş ve kanlar içerisinde yerde yatarken bulan yakınları, vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. YOĞUN BAKIMDA TEDAVİSİ SÜRÜYOR İhbar üzerine adrese kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Atilla İnç, hemen ameliyata alındı. İnç'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği bildirildi. İNTİHAR İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, olayın arkasındaki sır perdesini aralamak için geniş çaplı soruşturma başlattı. Emniyet güçlerinin Atilla İnç’in intihar girişiminde bulunmuş olabileceği ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi.

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