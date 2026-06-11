Kentteki enerji santrallerinde üretilen fazla ısı, dev deponun içine aktarılan su sayesinde saklanıyor. Soğuk havaların etkisini artırdığı dönemlerde ise depolanan enerji yeniden kullanılarak binlerce evin ve iş yerinin ısınmasına katkı sağlanıyor.

BİR ZAMANLAR PETROL SAKLIYORDU

Kayaların içine inşa edilen tesis, geçmişte stratejik petrol rezervi olarak kullanılıyordu. Yetkililer, kullanılmayan yapıyı tamamen yeni bir amaçla değerlendirmeye karar verdi. Yapılan çalışmaların ardından tesis, dünyanın en büyük sıcak su enerji depolama sistemlerinden biri haline geldi.

Sistem, özellikle enerji talebinin düşük olduğu dönemlerde üretilen fazla ısının boşa gitmesini önlüyor. Depolanan enerji daha sonra ihtiyaç duyulan zamanlarda şebekeye geri verilerek verimlilik artırılıyor.

BİNLERCE EVİN ISINMASINA DESTEK OLUYOR

Uzmanlara göre tesis, fosil yakıt kullanımını azaltırken karbon emisyonlarının düşürülmesine de katkı sağlıyor. Dev enerji deposu sayesinde kentteki bölgesel ısıtma sistemi daha dengeli çalışıyor ve enerji kaynakları daha verimli kullanılıyor.

İsveç'te başarıyla uygulanan modelin gelecekte Avrupa'nın farklı şehirlerinde de kullanılabileceği belirtiliyor. Özellikle eski endüstriyel tesislerin enerji depolama merkezlerine dönüştürülmesi, sürdürülebilir şehircilik projeleri arasında dikkat çekmeye devam ediyor.