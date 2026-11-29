İtalyan kamuoyunda "La Cicciolina" lakabıyla tanınan Staller, başkent için çekici, doğayla barışık ve hayvan dostu bir şehir vizyonu sundu. Kampanya sloganını "Roma'yı daha heyecan verici ve seksi bir şehir yapacağım" olarak belirleyen Staller, özellikle son dönemde kentte ciddi bir sorun haline gelen yaban domuzu popülasyonuna yönelik açıklamalarıyla dikkat çekti.

MELONİ HÜKÜMETİNİN DÜZENLEMESİNE SERT TEPKİ GÖSTERDİ

İtalyan basınına konuşan Staller, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni hükümetinin yaban domuzu avını teşvik eden yasal düzenlemelerine sert tepki gösterdi.

Şehrin park ve sokaklarında sıkça görülen ve ağırlıkları 220 kiloyu bulabilen yaban domuzlarının itlaf edilmesine karşı çıkan Staller, "Onları avlamak yerine, doğanın kendi kendine bakmasına izin vererek onlara sahip çıkmalıyız.

Birkaç gün önce Via Cassia'da altı yavrusu olan bir anne domuz gördüm ve hepimiz trafikte durduk. Neden bu hayvanların itlafına yeşil ışık yaktılar? Onları rahat bırakmalıyız" ifadelerini kullandı.

ALTYAPIYI YENİLEYECEKLERİNİ AÇIKLADI

Seçim vaatleri arasında Roma'nın eskiyen altyapısını yenilemek ve yeşil alanları artırmak da bulunan Staller, mevcut Belediye Başkanı Roberto Gualtieri'yi şehirde çok fazla ağaç kesmekle eleştirdi.

Roma'nın kuzeyinde uzun yıllardır ihmal edilen yarı kırsal Isola Farnese bölgesinde yaşayan aday, bölgedeki yol sorunlarına ve yaz aylarında çıkan orman yangınlarında hayatını kaybeden hayvanlara dikkat çekerek yerel yönetimin yetersiz kaldığını savundu.

80'Lİ YILLARDA MİLLETVEKİLLİĞİ YAPTI

Macaristan doğumlu olan ve 1970'lerde İtalyan televizyonlarındaki cesur çıkışlarıyla şöhrete kavuşan Staller, yetişkin filmlerinde rol almasının yanı sıra geçmişte aktif siyasette de yer aldı.

1980'lerin sonunda Radikal Parti'den milletvekili seçilerek 1992 yılına kadar İtalya parlamentosunda görev yapan Staller, o dönemki sıra dışı eylemleri ve açıklamalarıyla dünya gündemine oturmuştu. 1990'lı yıllarda ünlü Amerikalı sanatçı Jeff Koons ile yaptığı evlilikle de çok konuşulan 75 yaşındaki isim, yıllar sonra bu kez Roma'yı yönetmek için siyaset sahnesine geri dönmeye hazırlanıyor.