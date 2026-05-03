Galatasaray'da hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Victor Osimhen, santrfor arayışında olan dünya devlerinin listelerinde de üst sıraları aldı. Avrupa basınında adı her gün başka bir dev kulüp ile anılan Nijeryalı süper yıldıza vatandaşı Peter Osaze Odemwingie'den dikkat çeken bir uyarı geldi.

Daha önce Lille, West Brom, Cardiff ve Stoke City gibi takımlarda oynayan Odemwingie, Brila.net'e yaptığı açıklamada Osimhen'e şu uyarıda bulundu:

"Osimhen için Arsenal ve Barcelona'nın iyi olacağını söyleyebilirim, bunlar olgun kulüpler. Arsenal babamın takımı olduğu için ilk olarak onu belirttim. Real Madrid de onun için harika bir kulüp. Nereye giderse gitsin, topu güzelce hareket ettirebilecek ve topu isteyebilecek. Hava topu mücadelelerinde de iyi. Real Madrid'in sahası da geniş ve onun koşularını yapmasına çok uygun. Belki de Arsenal'in kadrosu çok genç olduğu için olgun bir ekibe sahip olmadığını, bu yüzden tüm yükün onun omuzlarına yüklenmemesi için daha olgun bir takıma ihtiyacı olduğunu söyleyeceklerdir. Hızıyla büyük fark yaratabilir ve her şeye rağmen o oyuncuların hepsi oldukça kaliteli.

"O TAKIMDAN UZAK DURMALISIN!"

Manchester United'ı ise bilerek anmadım... Çünkü oradaki sorun çok büyük. Forvet oyuncuları üzerindeki baskı çok büyük. O takımdan uzak durmalısın... Romelu Lukaku ve birçok forvet oyuncusunda bunu gördük. Kulüp çok büyük olduğu ve sonuç istedikleri için her zaman bir günah keçisi bulacaklar. Ayrıca Barcelona'nın da Osimhen çok iyi olabileceğini belirtmeliyim."