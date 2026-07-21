Sivrisinek kabusuna kimyasal ilaçlar ya da klasik sineklikleri unutturacak, askeri teknolojiden ilham alan sıra dışı bir çözüm geldi. Füze sistemleri üreticisi MBDA’nın eski mühendislerinden Alex Toussaint, havadaki sivrisinekleri adeta bir güdümlü füze gibi tespit edip yok eden otonom bir mini drone geliştirdi. Tornyol adlı girişim tarafından hayata geçirilen bu cihaz, sivrisinek sorununu kökten çözmeyi hedefliyor.

İşte savunma sanayisi teknolojisini evimizin bahçesine getiren otonom drone’un dikkat çeken tüm teknik detayları:

ULTRASONİK SONAR İLE ÇALIŞIP NOKTA ATIŞI YAPIYOR

Sadece 40 gram ağırlığında olan bu mini drone, sıradan bir böcek savardan çok daha fazlası. Cihaz, çevredeki uçan böcekleri algılamak için yüksek hassasiyetli mikrofonlar ve yerel yapay zeka (AI) algoritmalarıyla desteklenmiş ultrasonik sonar teknolojisini kullanıyor.

Sistem, hedef seçerken de inanılmaz bir seçiciliğe sahip: Doğaya zarar vermemek adına yalnızca insanları ısıran ve kan emen dişi sivrisinekleri hedef alıyor; zararsız olan erkek sivrisineklere ise asla dokunmuyor. Cihaz bir dişi sivrisinek algıladığı an, sonar sistemiyle hedefe kilitleniyor ve hızla yaklaşarak sivrisineği pervanelerinin içine çekiyor. Yüksek devirli dönen kanatlar yardımıyla hedefi fiziksel olarak parçalayarak etkisiz hale getiriyor.

20 BİN METREKARELİK KORUMA ALANI SUNUYOR

Tek bir Tornyol sistemi, hem açık hem de kapalı alanlarda 20.000 metrekareye kadar devasa bir bölgeyi koruma altına alabiliyor. Sistemin çalışma prensibi ise oldukça pratik:

Akıllı Devriye: Kullanıcılar bir baz istasyonu aracılığıyla harita üzerinden koruma talep ettikleri bölgeyi belirliyor. Drone, bu sınırları hafızasına alarak otonom (sürücüsüz) bir şekilde devriye geziyor.

Otomatik Şarj: Mevcut prototipin pil ömrü şimdilik 3 dakika ile sınırlı. Ancak cihaz, şarjı azalmaya başladığında bunu otomatik olarak algılayıp baz istasyonuna geri dönüyor. 30 dakikalık hızlı şarjın ardından görevine kaldığı yerden devam ediyor.

GÜVEYİ HENÜZ HAVADAYKEN YAKALADI

Laboratuvar ve saha testlerinde drone'un yetenekleri göz doldurdu. Cihaz, planlanan tam gücünün çok küçük bir kısmını kullanmasına rağmen, 30 santimetre uzaklıktaki 2 milimetrelik bir nesneyi başarıyla tespit etti. Geliştiriciler, sinyal-gürültü performansının mükemmel olduğunu ve sivrisinekleri 3 metre mesafeden kesintisiz takip etme hedeflerine çok yaklaştıklarını belirtiyor. Zira açık havada yapılan ilk gerçek denemede cihaz, uçuş halindeki bir güveyi havada yakalayarak etkisiz hale getirmeyi başardı.

SATIŞ FİYATI VE MODELİ AÇIKLANDI

Geleceğin teknolojisi olarak görülen bu cihazın mevcut prototip maliyeti 1.100 dolar olarak açıklandı. Ancak Tornyol girişimi, seri üretime geçilmesiyle birlikte bu maliyetin birkaç yüz dolar seviyesine kadar düşeceğini öngörüyor.

Tüketicilere hem tek seferlik satın alma hem de dönemsel abonelik modelleriyle sunulacak olan mini drone için şimdiden ön sipariş süreci başladı. Teknoloji meraklıları, 100 dolarlık iade edilebilir bir ön ödeme yaparak cihazı şimdiden ayırtabiliyorlar.