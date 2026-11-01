Yalova, 6 Haziran 1995 tarihinde kabul edilen 550 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile İstanbul'a bağlı bir ilçe konumundan çıkarak Türkiye'nin 77. ili ilan edildi. İl statüsüne kavuşmasının ardından kendi valilik teşkilatını, il emniyet müdürlüğünü ve müstakil kamu birimlerini kuran kent, geride kalan süreçte hem sanayi yatırımları hem de turizm potansiyeliyle Marmara hattındaki stratejik ağırlığını artırdı.

1995 YILINDA İL STATÜSÜ KAZANDI

Cumhuriyet döneminde uzun yıllar İstanbul il sınırları içerisinde bir ilçe olarak idare edilen Yalova'nın statüsü 1990'lı yılların ortasında değişti. Türkiye'nin 77. ili olarak tescil edilen yerleşim birimi, il teşkilatlanmasıyla birlikte doğrudan genel bütçe vergi gelirlerinden pay almaya başladı. Valilik makamının kurulması ve bölge müdürlüklerinin faaliyete geçmesi, kamu yatırımlarının doğrudan kente yönlendirilmesini sağladı.

ÜÇ BÜYÜK METROPOLÜN KESİŞİM NOKTASINDA YER ALIYOR

Yalova'nın ekonomik ve demografik gelişimindeki en belirleyici etkenlerin başında İstanbul, Kocaeli ve Bursa sanayi havzalarının merkezinde bulunması geliyor. Yenikapı ve Pendik hatları üzerinden işletilen düzenli deniz seferleri, İstanbul ile Yalova arasındaki yolcu ve araç intikalini kısa sürelere indirdi. Ulaşım ağlarının çeşitlenmesi kenti yalnızca transit bir geçiş güzergâhı olmaktan çıkarıp çevre metropollerden gelen kalıcı yerleşim ve günübirlik ziyaretçi trafiğinin ana merkezlerinden biri yaptı.

TERMAL SAĞLIK VE SAHİL TURİZMİ ALTYAPISI

Kent, coğrafi yapısına bağlı olarak farklı turizm kollarını bir arada barındırıyor. Sahip olduğu zengin kaplıca ve jeotermal kaynaklarla Türkiye genelinde sağlık turizminin önde gelen merkezleri arasında yer alan Termal ilçesinin yanı sıra, geniş sahil şeridi, yazlık konut stoku ve kıyı tesislerine sahip Çınarcık ile Armutlu deniz turizmi talebini karşılıyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer alan Sudüşen Şelalesi, Erikli Yaylası ve Dipsiz Göl gibi doğal varlıklar ise doğa ve yayla turizmi rotalarının başında geliyor.

ATATÜRK'ÜN MİRASI

Cumhuriyet tarihi açısından da önem taşıyan kent, Mustafa Kemal Atatürk'ün sıklıkla çalışma yürüttüğü merkezler arasında yer aldı. Atatürk'ün talimatıyla inşa edilen ve hemen yanındaki asırlık çınar ağacının dalına zarar vermemek amacıyla raylar üzerinde 4,8 metre kaydırılan yapı, bugün "Yürüyen Köşk" adıyla tescilli kültür varlığı olarak korunuyor.

İSTANBUL'UN İLÇESİYKEN KENDİNE BAĞLI 6 İLÇEYE KAVUŞTU

Bir zamanlar İstanbul'un müstakil bir parçası olan Yalova, bugün idari sınırları içerisinde 6 ayrı ilçeyi barındırıyor:

Yalova (Merkez)

Altınova

Armutlu

Çınarcık

Çiftlikköy

Termal

Tersanecilik faaliyetlerinin yoğunlaştığı Altınova başta olmak üzere sanayi yatırımlarıyla üretim kapasitesini büyüten kent, tarım, sanayi ve hizmet sektörleri arasındaki dengeli dağılımını sürdürüyor.