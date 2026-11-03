Türkiye'de özellikle sonbahar aylarında yetişen cennet hurması, geçmişte pek çok bölgede yeterince ilgi görmeyen meyveler arasında yer alıyordu. Olgunlaşınca ağaç dallarında bırakılan, hatta bazı yerlerde kuşların beslenmesine kaynak olarak görülen cennet hurması, bugün pazar tezgâhlarının ilgi gören ürünlerinden biri haline geldi. Artan talep ve değişen tüketim alışkanlıklarıyla birlikte meyvenin kilogram fiyatı da dikkat çekiyor.

Cennet hurması, özellikle üretimin yaygın olduğu kırsal bölgelerde geçmiş yıllarda bugünkü kadar değer görmüyordu. Meyvenin yeterince değerlendirilmediği dönemlerde ağaçlarda olgunlaşan hurmaların bir kısmı toplanmadan bırakılıyordu. Bazı bölgelerde yere düşen veya dallarda kalan meyveler kuşlar tarafından tüketiliyordu.

Özellikle yumuşak dokusu ve olgunlaştığında kazandığı tatlı aromasıyla bilinen cennet hurması, her evin mutfağında yer bulan bir ürün değildi.

TALEP ARTTI, PAZAR TEZGÂHLARINDA DEĞER KAZANDI

Son yıllarda değişen beslenme alışkanlıkları ve meyveye yönelik ilginin artmasıyla cennet hurması daha fazla tüketilmeye başladı. Taze olarak tüketilmesinin yanı sıra kurutularak da değerlendirilen meyve, farklı tariflerde de kullanılmaya başladı.

Özellikle sonbahar ve kış aylarında tezgâhlarda daha sık görülen cennet hurması, geçmişte yeterince ilgi görmediği dönemlerin aksine bugün tüketicilerin tercih ettiği meyveler arasında bulunuyor.

ARTIK PAZAR VE MARKET TEZGAHLARINDA

Bir dönem ağaçlarda toplanmadan kalan cennet hurması, bugün pazarlarda ve marketlerde kilogram fiyatıyla da gündeme geliyor. Üretim miktarı, hasat dönemi, ürünün kalitesi ve satış noktasına göre değişen fiyatlar, meyvenin ekonomik değerindeki değişimi daha görünür hale getiriyor.