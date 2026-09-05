ESKİL İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.

ESKİL İCRA DAİRESİ

2026/34 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/34 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

DETAYLI BİLGİ esatis.uyap.gov.tr adresinde bilirkişi raporu, satış şartnamesi ve satış ilanında mevcuttur.

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İl, Eskil İlçe, MERKEZ Mahalle/Köy, MERKEZ/KÖYİÇİ Mevkii, 701 Ada, 7 Parsel, 15 Nolu Bağımsız bölüm; Ana Gayrimenkul 3/B yapı sınıfında, bodrum, zemin ve 3 normal kat olarak, ayrık nizamda inşa edilmiştir. Bodrum katında; apartmana ait depo, sığınak ve su deposu, zemin katta 3 adet mesken, kapıcı dairesi ve bina girişi, normal katlarda 4' er adet mesken bulunan yapı toplam 15 adet bağımsız bölümden oluşmaktadır. Giriş, zemin kat seviyesinden ve güney cepheden sağlanmaktadır. Binada asansör bulunmaktadır. Normal Kat, 15 numaralı Bağımsız Bölüm; Davaya konu bağımsız bölüm, güneydoğu cepheli olup, bina girişine sağ ön taraftaki meskendir. Onaylı projesine ve yerinde yapılan ölçümlere göre taşınmaz yaklaşık brüt:84m² kullanım alanına sahiptir. Taşınmaz salon, 2 oda, antre, banyo, wc, hol, mutfak ve 1 adet balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Taşınmazın tapu kayıtları incelendiğinde, 1/1 hisseli olarak borçlu adına kayıtlı olduğu görülmektedir. Taşınmaz 74/13100 arsa payına sahiptir. Dış kapısı çelik kapı olup iç kapıları panel kapıdır. Balkon kapıları ve pencereler pvc doğramadır. Taşınmazın antre hol ve oda zeminleri laminant kaplamadır. Duvarları alçı sıva üzeri saten boyalıdır. Zeminleri seramik duvarları alçı sıva üzeri plastik boyalı olan mutfak hacminde alt-üst mutfak dolapları mevcuttur. Taşınmaz da ısınma doğal gazlı kombi ile sağlanmakta olup radyatör montajları yapılıdır. Balkon hacminin zemini seramik olup, korkuluğu demir doğramadır. Davaya konu 701 ada 7 parsel üzerinde bulunan yapılardan, B1/1 Blok, 3.Normal Katta bulunan 15 bağımsız bölüm numaralı "Mesken" nitelikli taşınmazın 18.04.2026 keşif tarihi itibari ile değerinin; 84 m² x 29.760 TL/m² = ~2.500.000 TL edebileceği kanaati oluşmuştur.

Adresi: Aksaray İli, Eskil İlçesi, Merkez Mahallesi, İnönü Caddesi No:75E/ 7 Eskil / AKSARAY

Yüzölçümü: 0,00 m2 Arsa Payı : 74/13100 İmar Durumu :Var

Kıymeti: 2.500.000,00 TL KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDINDA OLDUĞU GİBİDİR.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/09/2026 - 11:42

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/10/2026 - 11:42 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 11:42

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 11:42

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İl, Eskil İlçe, MERKEZ Mahalle/Köy, 1726 Ada, 2 Parsel, Eskil İlçe merkezinin yaklaşık 700m batısında yer almaktadır. Taşınmaza ulaşım için; Eskil ilçe merkezinden batı istikametinde Şht. Recep Bozdağ Caddesi üzerinde yaklaşık 150m gidilerek sola Meral Caddesi istikametine dönülür. Buradan yaklaşık 200m gidildikten sonra sola Yılmaz Caddesine dönülür. Yaklaşık 100m gidildikten sonra taşınmaz sol tarafta konumludur. Yakın çevresinde Muzaffer Meral Cami gibi bilinen noktalar mevcuttur. Taşınmazların bulunduğu bölgenin genel olarak altyapısı tamamlanmamıştır. Aksaray İli, Eskil İlçesi, Merkez Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, 620,56 m² yüz ölçümlü 1726 Ada 2 parselin 18.04.2026 keşif tarihi itibari ile değerinin 1.148.000 TL edebileceği kanaati oluşmuştur.

Adresi: Aksaray İli, Eskil ilçesi merkez Mahallesi, Elvan Sokak Eskil / AKSARAY

Yüzölçümü: 620,56 m2

İmar Durumu: 1/1000 uygulama imar planı içerisinde "Konut Alanı" içerisinde, Taks? 0.20 ve Kaks? 0,40 ve Ayrık Nizam, en çok 2 kat yapılaşma koşullarına sahiptir.

Kıymeti: 1.148.000,00 TL-KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: TAPUK KAYDINDA OLDUĞU GİBİDİR.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/09/2026 - 13:52

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/10/2026 - 13:52 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 13:52

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 13:52

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İl, Eskil İlçe, MERKEZ Mahalle/Köy, 1726 Ada, 1 Parsel, Aksaray İli, Eskil İlçesi, Merkez Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 592,26m² yüzölçümlü ?Arsa? nitelikli taşınmazdır. Keşif esnasında taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Taşınmaz topoğrafik olarak düz bir arazide yer almakta olup, geometrik olarak kare forma sahiptir. Taşınmaz tam hisseli olarak borçlu adına kayıtlıdır. Aksaray İli, Eskil İlçesi, Merkez Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, 592,26 m² yüz ölçümlü 1726 Ada 1 parselin 18.04.2026 keşif tarihi itibari ile değerinin 1.096.000 TL, edebileceği kanaati oluşmuştur.

Adresi : Aksaray İli, Eskil İlçesi, Merkez Mahallesi, Elvan Sokak Eskil / AKSARAY

Yüzölçümü: 592,26 m2

İmar Durumu: 1/1000 uygulama imar planı içerisinde "Konut Alanı" içerisinde, Taks? 0.20 ve Taks? 0,40 ve Ayrık Nizam, en çok 2 kat yapılaşma koşullarına sahiptir.

Kıymeti: 1.096.000,00 TL KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDINDA OLDUĞU GİBİDİR.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/09/2026 - 14:54

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/10/2026 - 14:54 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 14:54

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 14:54

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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