Yeniden Refah Partisi (YRP) lideri Fatih Erbakan, SÖZCÜ TV’de İsmail Küçükkaya’nın sunduğu ‘Günaydın Türkiyem’ programında fon vurgununu değerlendirdi.

Erbakan, “Fonlara doğrudan yatırım yapan 500 bin kişi ve borsadaki değer düşüşüyle beraber 1 milyondan fazla insanın mağdur olduğu bir operasyon. Doğrudan buharlaşan 20 milyar dolar, borsadaki değer düşüşüyle beraber 80-90 milyar dolarlık bir kayıp var” dedi.

‘ÜZERİNE GİDİLMİYOR’

“16 Eylül’de, yani devlet operasyonundan bir gün önce, haberdar olan 650 hesap 200 milyarın üzerinde çıkış yapmıştır. Bu hesaplar bellidir. ‘Pişman oldum alın parayı’ diyerek hırsızlık ve vergi kaçakçılığının hapis cezasından kurtulunamaz. Kamu zararı oluşmadan, yurt dışına çıkarılan 400 milyarlık kısmın da izi sürülüp tahsil edilmesi gerekir.” “Eleştiri tiviti atanları sabah namazında yaka paça alan zihniyet ve iktidara yakın isimler nedeniyle olayın üzerine tam manasıyla gitmiyor” diyen YRP lideri, şöyle devam etti:

‘BÜYÜK BİR OPERASYON’

“80’lerde, 90’lardaki yolsuzluklar çok gariban kaldı. Bakanların Yüce Divan’a gittiği yolsuzluk olarak iddia edilen rakamlarla bunları kıyasladığınızda akıl alır gibi değil. Yani 5 ayda dolar bazında paranızı 13’e 14’e katlıyorsunuz. Gerçekten de büyük bir operasyon yapılmış. Bunun SPK, BİST yetkililerinin göz yumması olmadan, devlet içerisinden bu işe arka çıkanlar olmadan yapılması mümkün değil.”

20 yıllık AKP’liler tövbe edip uyelik sildiriyor

YRP lideri Erbakan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AKP’ye geçmesini eleştirdi. Erbakan, “Bu stratejinin ters teptiğini düşünüyorum. Tam tersine insanlar daha da motive oluyorlar bir sonraki seçimde daha fazla muhalif isme oy vereceklerini düşünüyorum” dedi. AKP’nin anketlerde görülen oy oranlarından uzak olduğunu vurgulayan Erbakan, “Konya’da 20 sene AK Parti’ye oy verenler tövbe edip üyelik sildiriyor” ifadelerini kullandı.