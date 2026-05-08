İLAN

T.C. ESKİŞEHİR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2026/139 Esas

DAVACI : DENİZ UYAR

DAVALILAR : 1- MELİSA UYAR

2- MUTLU AKDUMAN

Davacı Deniz Uyar tarafından yukarıda isimleri belirtilen bir kısım davalılar adına açılan tapu iptali ve tescil davasında; Eskişehir ili Tepebaşı ilçesi Tunalı Mahallesi Sarısu Mevki 1437 ada 735 parselde kayıtlı taşınmazın diğer mirasçılar adına olan tapu kaydının iptali ile tüm takdiyatlardan ari bir şekilde davacı Deniz Uyar adına tescili talep edilmiş olup, mahkememizce ön inceleme duruşma günü 19/06/2026 günü saat 09:50'ye bırakılmıştır.

Dava dilekçesinin işbu gazetenin ilanından itibaren 10 gün içerisinde kendilerine tebliğ edilmiş sayılacağı,tebliğden itibaren 2 haftalık süre içerisinde dava dilekçesine karşı beyanda bulunabilecekleri,

belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelinmediği veya gelip de dava takip edilmediği, duruşmaya gelinmediği takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluklarında yapılan işlemlere itiraz edilemeyeceği ve diğer tarafın muvafakatları olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği hususunun ihtarı ile tebliği yerine geçerli olmak üzere ilgililere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02463654