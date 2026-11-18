Eskişehir-Ankara çevre yolu Gündoğdu Mahallesi mevkisinde, arıza yapan belediyeye ait midibüse yardım etmek amacıyla duran araçlara TIR'ın çarpması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, F.Ö. yönetimindeki 26 EBB 173 plakalı belediye midibüsü arızalandı. Arızalanan araca yardım etmek üzere F.A. idaresindeki 26 BR 077 plakalı kamyonet olay yerine geldi. Bu sırada M.B. yönetimindeki 42 BCA 510 dorse plakalı TIR, önünde seyreden A.S. idaresindeki 26 RC 975 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, park halindeki diğer araçlara çarparak durabildi.

Dört aracın karıştığı kazada, hafif ticari araç sürücüsü A.S. araç içerisinde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.