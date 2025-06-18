2016 yılında açılışı yapılan ve bugüne kadar 'Yeni Eskişehir Stadyumu' ismiyle bilinen Eskişehir Stadı'nın adı belli oldu.



'ATATÜRK' İSMİ SESSİZ SEDASIZ SİLİNDİ



Eskişehirli vatandaşların yoğun taleplerine karşın yıkılan Eskişehir Atatürk Stadyumu'nun adı yeni stada verilmedi. AKP Eskişehir Milletvekili ve AKP MKYK üyesi Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Yeni Stadyumu'na, Eskişehirspor ve A Milli Futbol Takımı’nın unutulmaz oyuncularından Prof. Dr. Fethi Heper’in isminin verildiğini açıkladı.

STADIN YENİ İSMİNİ ERDOĞAN BELİRLEDİ



Hatipoğlu tarafından paylaşılan yazılı açıklamada, stadyumun yeni adının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla belirlendiği aktarılırken, “Bu anlamlı kararın şehrimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, Prof. Dr. Fethi Heper’i sevgi ve saygıyla anıyoruz” ifadelerine yer verildi.



Kararın açıklanmasıyla birlikte sosyal medyada binlerce kullanıcı, 1952 yılından bu yana Mustafa Kemal Atatürk'ün adı ile özdeşleşen 'Eskişehir Atatürk Stadyumu'ndan sessiz sedasız Atatürk isminin kaldırılmasına tepki gösterdi.