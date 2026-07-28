ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BŞK.

T.C.

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait aşağıda Ada No, Parsel No, m2’si, cinsi, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve ihale saati yazılı olan gayrimenkulün satılması işi ihaleye konmuştur.

Ada

No Parsel

No M2’ si, cinsi Muhammen Bedeli Geçici

Teminatı İhale Tarihi ve Saati Şartname Bedeli İhale Usulü Ödeme Şekli

Peşin veya Taksitle 13208 1 Odunpazarı İlçesi İstiklal Mahallesi 13208 ada 1 parselde kayıtlı katlı 8 No.lu otopark 90.000.000,00-TL+KDV 2.700.000,00-TL 19.08.2026

15:00 5.000,00-TL 2886 D.İ.K. 35/a, 37 ve müteakip maddeleri hükümleri çerçevesinde Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır. Peşin veya

Taksitli Satış(En az %40 peşin olmak sureti ile kalan tutar aylık periyotlar halinde 4 eşit taksitle kanuni faiz uygulanarak ödenir.)

İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte Büyükşehir Belediye Encümenince, Encümen Salonunda yapılacaktır.

İhale şartnameleri ihale tarihine kadar mesai saatleri içinde Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığında görülebilir ve yukarıda belirtilen bedel karşılığında aynı adresten satın alınabilir.

İhaleye katılabilmek için isteklilerin:

Tebligat adresi(gerçek kişi ise kanuni ikametgâh belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi(aslını ihale anında ibraz edecektir), tüzel kişi Oda kayıt belgesi ),Şartname alındı makbuzu,

Gerçek kişilerin T.C. kimlik numaralarını ve noter tasdikli imza sirkülerini,

Tüzel kişi ise vergi kimlik numaralarını, noter tasdikli yetki belgelerini ve imza sirkülerini,

Belediyemiz Gelir Müdürlüğü’nden alınacak borcu yoktur belgesini,

Vekâleten katılanların vekâletnamesi ile noter tasdikli imza sirküleri ile

Yukarıda belirtilen miktarda geçici teminat mektubu ile şartnamesinde öngörülen diğer belgeleri ile birlikte usule uygun ihale dosyalarını 19.08.2026 tarih ve saat 12:00 ‘a kadar Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri

İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın no ILN02514901