Eskişehir Valiliği, Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi öncesinde 1-10 Temmuz tarihleri arasında il genelinde birçok etkinlik ve gösteriyi yasakladı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"07-08 Temmuz 2026 tarihlerinde ülkemizin ev sahipliğinde Ankara'da 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi düzenlenecek olup zirveye üye ve davetli ülkeler ile birlikte 52 ülke Devlet Başkanı ve beraberindeki heyetlerin katılımları beklenilmektedir.

Zirve süresince ve hazırlık döneminde kamu düzeninin korunması, uluslararası yükümlülüklerin yerine getirilmesi, katılımcıların güvenliği ile toplantı ve organizasyon güvenliğinin sağlanması, kritik kamu kurum ve altyapılarının korunması büyük önem arz etmektedir.

36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi ile ilgili olarak açık ve kapalı alanda yapılacak her türlü toplanma, toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, basın açıklaması, protesto eylemi, çadır kurma, oturma eylemi, açlık grevi, meşale yakma ve taşıma, slogan atma, afiş/poster/sticker asma ve yapıştırma, pankart/döviz taşıma, stant açma, imza kampanyası, el ilanı/bildiri/broşür dağıtma vb. eylem ve etkinlikler ile bahse konu zirveyi protesto etmek amacıyla ilimize gelecek veya ilimizden hareket edecek araçların ve şahısların ilimiz sınırlarından girişleri ve çıkışları, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesinin (a) ve (c) fıkra hükümleri gereğince Eskişehir il sınırları içerisinde (Polis ve Jandarma sorumluluk bölgeleri dahil) 01.07.2026 tarihi saat 00.01 ile 10.07.2026 tarihi saat 23.59'a kadar (10) gün süreyle Valilik Makamının 26.06.2026 tarih ve 98 sayılı Olur'u ile YASAKLANMIŞTIR.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."